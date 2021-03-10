دعوات إلى حكومة عسكرية انتقالية في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

دعا المكتب السياسي في «التيار المستقل» بلبنان، في بيان أمس، إلى تشكيل حكومة عسكرية انتقالية، تعمل على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتحرص على تطبيق القرارات الدولية المساندة، وتمنع التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وتسهر على فرض السلم الأهلي، وتطبيق القوانين، وتفعيل عمل القضاء، بعيداً عن التسييس والتدخلات، وانتخاب رئيس للجمهورية محايد، يعيد علاقات لبنان الدولية إلى سابق عهدها، بعيداً عن المحاور الإقليمية والدولية.

ونوه التيار المستقل بـ«موقف قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، من التطورات الأمنية الأخيرة، وحفاظه على المؤسسة العسكرية، وقدرتها على تنفيذ المهمات التي لن تتوقف، في ظل تعثر القيادة السياسية الواضح في إعلان نتائج اجتماع بعبدا»، بحسب البيان.

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