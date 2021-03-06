البابا فرنسيس: يجب ان نجعل للإنسانية قيمة أكبر

المصدر: بغداد -وام

زار قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق وأدى فيها صلاة موحدة بحضور ممثلين عن مختلف الأديان ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا قداسته إلى أن نصلي جميعا من أجل الشرق الاوسط.

وقال في كلمة خلال لقاء الأديان والصلاة المشتركة في مدينة أور الأثرية " يجب أن ندعو الى تغيير مفهوم الكره الى الحب، وأن نعمل معا من أجل التعايش المشترك السلمي، كما يجب ان نجعل للإنسانية قيمة أكبر".

وأضاف "إن العراق عانى من الحرب ومن الارهاب ان الارهاب عندما هاجم العراق هاجم جزءا من التاريخ".

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