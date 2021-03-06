السائق المتسبب بمقتل 20 مصرياً: لم أقصد

فتحت النيابة العامة المصرية بجنوب الجيزة تحقيقاً مع السائق المتسبب في حادث الكريمات، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصاً حيث اصطدمت شاحنة "مقطورة" بحافلة "ميكروباص"، وقال السائق في التحقيقات، إن عجلة القيادة انحرفت من يده دون قصد بعد انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يستطع السيطرة عليها، أو تفادي السيارة الميكروباص، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية فقد استمعت جهات التحقيق لأقوال مساعد سائق السيارة المقطورة، وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل عينة مواد مخدرة للسائق المتهم فى الحادث، ووجهت النيابة للمتهم تهمة "القتل والإصابة الخطأ".

وكان طريق الكريمات قد شهد حادثاً مأساوياً، مساء أمس الجمعة، أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، وشيع المئات من أهالي قرية بني محمديات في أبنوب بمحافظة أسيوط، جثامين عدد من ضحايا الحادث، اليوم السبت، في جنازة جماعية.

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