أول دولة إفريقية تسمح باستخدام لقاح «كوفاكسين» الهندي

المصدر: هراري - د ب أ

أصبحت زيمبابوي أول دولة إفريقية تسمح باستخدام اللقاح الهندي الوحيد المضاد لكورونا، والذي قال المطورون هذا الأسبوع إنه أظهر فاعلية قوية،حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت السفارة الهندية في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا في صفحتها على «تويتر»، إنه من المقرر أن تصل قريبا إلى زيمبابوي الدفعة الأولى من لقاح «كوفاكسين» الذي طورته على نحو مشترك شركة بهارات بيوتيك انترناشونال ليمتد والمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

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