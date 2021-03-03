انفجار قرب مركز فحوص للكشف عن "كوفيد-19" في هولندا

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجاراً وقع قرب مركز فحوص للكشف عن "كوفيد-19"، في بوفنكاربسل بمقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقالت الشرطة، في بيان: "وقع انفجار عند الساعة 6,55، قرب مركز فحوص تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل، لقد تحطمت نوافذ، ولم يسقط جرحى، والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع".

ونشرت أجهزة نزع الألغام في المكان، لتحديد ما إذا كانت لاتزال هناك مواد متفجرة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي "إن أو إس".

وفي يناير الماضي، عند دخول حظر تجول حيز التنفيذ، ضمن إجراءات مكافحة انتشار "كوفيد-19"، تم إحراق مركز فحوص الكشف عن الوباء، في قرية أورك بمقاطعة فليفولاند المجاورة.

وعلى مدى أيام عدة، شهدت هولندا أعمال شغب، كانت الأسوأ التي تحصل في البلاد منذ عقود عدة.

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