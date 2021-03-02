نجيب ساويرس يقرر تغيير اسمه إلى "نجيب منين"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تغريدة طريفة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر فيها عن خوفه من الحسد، وقال بدعابة إنه سيغير اسمه إلى "نجيب منين"، بدلاً من نجيب ساويرس.

وقال ساويرس في التغريدة: "أنا قررت أغير إسمي من (نجيب ساويرس) لـ (نجيب منين) علشان أخلص من النق، حكم أنا بخاف من العين".

وحظيت تغريدة ساويرس بتفاعل واسع من متابعيه، حيث أعاد تغريدها حتى الآن 2700 شخص، فيما أحببها ما يزيد عن 33 ألف شخص، وعلق عليها نحو 4700 آخرين.

انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس ... ل " نجيب منين " علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين ... 😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2021

وعلق الفنان محمد هنيدي بشكل كوميدي على التغريدة قائلا لنجيب ساويرس: "الله على الأخبار الحلوة دي بقى، وزع على كل واحد يعمل لايك على الريبلاي ده ألفين دولار احتفالاً بالاسم".

الله ع الاخبار الحلوة دي بقى ، وزع على كل واحد يعمل لايك على الريبلاي ده الفين دولار احتفالا بالاسم — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 28, 2021

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