هل أصبح الذكاء الاصطناعي فرداً جديداً من أفراد الأسرة؟

تخيّل أن يعرف الذكاء الاصطناعي ما يُقلق ابنك، وما يُسعده، وما يحلم به بينما لا تعرف أنت سوى درجاته الدراسية، فهل أصبحنا أمام فرد جديد في الأسرة يُنصت أكثر مما نُنصت، ويُجيب أسرع مما نُجيب؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لإنجاز الواجبات أو البحث عن المعلومات، بل أصبح لدى بعض الأبناء مساحة للحوار وطلب النصيحة ومشاركة الأسئلة التي قد يترددون في طرحها على والديهم.

والمشكلة ليست في تطور التقنية، بل في أن تتحول تدريجياً إلى بديل عن الحوار الإنساني فالآلة قد تُقدّم إجابة مقنعة لكنها لا تعرف أبناءنا كما نعرفهم ولا تستطيع أن تمنحهم دفء العلاقة الأسرية ومسؤوليتها.

وليس الحل في منع أبنائنا من استخدام هذه التقنيات، بل في أن نقترب من عالمهم، نسألهم عمّا يتعلمونه منها، ونناقش معهم إجاباتها، ونعلّمهم التفكير النقدي وحماية خصوصيتهم وألّا يجعلوا منها مرجعهم الوحيد في القرارات والمشاعر.

فلنجعل الذكاء الاصطناعي فرصة لحوار عائلي جديد، لا سبباً لمزيد من المسافات بيننا.

فالتحدي الحقيقي ليس أن تصبح الآلة أكثر ذكاءً، بل أن نظل نحن أكثر قرباً وإنصاتاً وفهماً لأبنائنا.

فهل نخشى أن يأخذ الذكاء الاصطناعي مكاننا في حياة أطفالنا أم أن الأجدر بنا أن نسأل: هل تركنا له مكاناً كان ينبغي أن نملأه نحن؟

الدكتورة فاطمة المراشدة

خبيرة التربية الابتكارية وأساليب التعلم المجتمعي.

abayoumy@ey.ae