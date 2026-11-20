طلبت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الدعاء لوالدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، كشفت فيها عن خضوعه لعملية جراحية، معربةً عن أملها في أن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

وقالت الشيخة بدور في تغريدتها: «اللهم إني استودعتك والدي، فاحفظه بعينك التي لا تنام، واكلأه برعايتك ورحمتك».

وتابعت سموها قائلة: «ولا تنسوا أبي من صالح دعائكم، فهو الآن يُجري عملية جراحية، وقلوبنا معلّقة برحمة الله وأملنا به كبير. ادعوا له أن يخرج منها سالمًا معافى، وأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل، ويُلبسه ثوب الصحة والعافية».

وأضافت الشيخة بدور: «دعواتكم تعني لنا الكثير، فلعلّ دعوةً صادقة من أحدكم تكون سببًا في شفائه. اللهم اشفِ أبي شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه لنا، وردّه إلينا سالمًا معافى يا رب».