آل حامد: الثقة التي رسختها الإمارات لدى المواطنين والمقيمين أسهمت في الحد من انتشار الشائعات

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن قدرات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل تهديداً لأمن الدول ما لم تكن مستعدة بصورة جيدة للتعامل مع مخاطره المحتملة، مشدداً على أن العالم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب مواكبتها بحرص ودقة وإتقان.

وأشار خلال جلسة بعنوان «الإعلام العربي في عالم متغير»، على هامش قمة الإعلام العربي في دبي، إلى أنه خلال الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الدولة انتشرت العديد من الشائعات، إلا أن الثقة التي رسختها الإمارات لدى المواطنين والمقيمين أسهمت في الحد من انتشارها والتصدي لها، لافتاً إلى أن فترة التوترات أظهرت مستوى عالياً من الوعي لدى أفراد المجتمع في مواجهة الشائعات والرد عليها، إلى جانب الدور الكبير الذي أداه الإعلام في التصدي للمعلومات المضللة.

وقال آل حامد إن مسؤولية التأكد من صحة الأخبار تقع أيضاً على عاتق الأفراد، فيما تتمثل مسؤولية الدولة في توفير الآليات التي تساعدهم على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، داعياً إلى الاعتماد على القنوات الرسمية التي تتحدث باسم الدولة، وعدم الانسياق وراء تغريدات وأخبار ينشرها أفراد عبر المنصات من خارج الدولة.

وأكد أن الإمارات تقوم على مبدأ الشفافية، وأن الأحداث التي مرت بها أثبتت حرص الدولة على تقديم المعلومات بوضوح ومصداقية.

وفي سياق حديثه عن استخدام الذكاء الاصطناعي، كشف آل حامد عن استعانته بـ120 وكيل ذكاء اصطناعي على المستوى الشخصي، يتعامل معهم بصورة يومية للمساعدة في ترتيب المقابلات والمواعيد والاجتماعات وبعض الأمور الخاصة.

وشدد على أن مخاطر الذكاء الاصطناعي قائمة، ما يستدعي امتلاك الإنسان قدراً كافياً من الثقافة والوعي للتعامل معها ومواجهة الأخطار المحتملة الناجمة عن استخدام هذه التقنيات.