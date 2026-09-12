مكتوم بن محمد يرد على رسالة محمد بن راشد: نعدك أن نكون دائماً سنداً للبلاد حافظين لأرضها وتطوّرها واستدامة ثرواتها

وعد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يكون دائماً سنداً للبلاد.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بمنصة (إكس)رداً على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "والدي وقدوتي ومدرستي الأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نعدك أن نكون دائماً سنداً للبلاد، حافظين لأرضها وتطوّرها واستدامة ثرواتها، ومحركين لاقتصادها، ومحافظين على خيراتها، وأن يبقى الوطن نصب أعيننا في كل قرار واختيار، وأن تبقى الإمارات ودبي وجهة العالم وعاصمة الرخاء وقِبلة الحالمين والمبدعين".

وأضاف سموه: "ودمت لنا أباً محبّاً وقائداًً عظيماً، وزعيماً ملهماً ومعلّماً للحياة. ابنكم المحب مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم".