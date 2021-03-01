ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح

المصدر: طرابلس ■ د.ب.أ

أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا، خليفة البكوش، التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا»، فيما ستصل الدفعة الأولى بنهاية شهر مارس الجاري.

وقال البكوش خلال مؤتمر صحافي: «سنستلم قريباً نحو 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فيروس (كورونا)»، مضيفاً: «تعاقدنا مع أربع شركات لاستيراد اللقاحات، فيما ستصل الدفعة الأولى في نهاية مارس».

وأضاف: «نطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات»، مؤكداً أن التأخير في جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذي فُرض من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البكوش، تم الاتفاق على أن يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتطعيمات، لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، بالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مؤكداً أنه سيتم فتح التسجيل في منظومة التطعيمات ضد «كورونا» قريباً.

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