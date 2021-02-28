هربا من البرد فماتا اختناقاً.. وفاة رجل وامرأة بطريقة مأساوية في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي صاحب شركة وعاملة مصرعهما بطريقة مأساوية في محافظة الجيزة المصرية، اختناقاً بغاز أول أكسيد الكربون بعد إشعالهما موقد نار للتدفئة هرباً من البرد.

وعاينت الأجهزة الأمنية جثتي صاحب شركة نظافة وعاملة لديه عثرا عليهما، في شقة بمنطقة الطالبية، حيث تبين العثور على جثة السيدة ملفوفة ببطانية على أرضية الشقة التي يتم اتخاذها كمقر للشركة، وبينت معاينة جثة صاحب الشركة أنه رجل أربعينى، وفارق الحياة بجوار موقد التدفئة في وضعية النوم.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد صرحت النيابة العامة بدفن الجثتين، عقب التأكد أن الوفاة ليست بها شبهة جنائية وتأكيد الطب الشرعي أن المتوفيين عثر عليهما جثتين هامدتين، عقب اختناقهما بغاز أول أكسيد الكربون بعد إشعال موقد نار للتدفئة، وغلق منافذ الشقة، مما أدى إلى اختناقهما ومصرعهما أثناء نومهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news