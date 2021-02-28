الجيش اللبناني يعلن عن خرقين جويين إسرائيليين فوق الجنوب

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن الجيش اللبناني، أمس، عن تسجيل خرقين جويين لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، فوق مناطق الجنوب. وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، إنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

ووفق البيان: «تتم متابعة موضوع الخرقين، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».

على صعيد آخر، عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، اجتماعاً للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية.

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