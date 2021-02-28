خبير ألماني يتوقع زيادة حادة في إصابات «كورونا»

المصدر: زاربروكن - د.ب.أ

توقع أستاذ الصيدلة بجامعة زاربروكن الألمانية، تورستن لير، أن تكون الموجة الثالثة من جائحة كورونا قوية، مثل الثانية. وقال لير: «أفترض بالفعل أننا سنكون في الظروف نفسها، التي كانت لدينا قبل عيد الميلاد».

وتوقع وصول معدل الإصابة، مجدداً، إلى نحو 200 حالة لكل 100 ألف نسمة، في فترة سبعة أيام، بحلول النصف الأول من أبريل. وذكر لير أن هناك تطورين مسؤولين عن الزيادة في أعداد «كورونا»: أحدهما الطفرة البريطانية الآخذة في الازدياد.

والثاني تزايد الاختلاط، منذ منتصف فبراير.

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