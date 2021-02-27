إقامة صلاة القيام في رمضان وفق ضوابط احترازية بمصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها على بوابتها الإلكترونية، اليوم السبت، إقامة صلاة القيام في شهر رمضان المقبل، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد، نوح العيسوي، بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، ستقام صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف".

وأكد البيان "استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، ومراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضاف البيان أنه سيتم "تكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع التأكيد على أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد".

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