بايدن يلغي قرار لترامب يخص تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

ألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن، القيود التي وضعها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على منع دخول العمال الأجانب ومقدمي طلبات الإقامة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية العمالة الأميركية.

وكان ترامب قد أصدر القرار، العام الماضي، لحماية العمالة الأميركية وسط معدل البطالة المرتفع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورفض بايدن هذا التفسير للقرار خلال توقيعه على إلغاء قرار ترامب، الأربعاء، مشيراً إلى أن القيود قد منعت لقاء العائلات ببعضها وأنها ألحقت الضرر بالأعمال الأميركية.

وقد تعهد بايدن بإلغاء العديد من سياسات ترامب الصارمة للهجرة، وطالب ناشطون برفع التعليق على منح تأشيرات الإقامة والعمل المؤقت، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 31 مارس.

وفي أكتوبر الماضي، حجب قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا قرار ترامب بحظر العاملين المؤقتين، لأنه طال مئات الآلاف من الأعمال الأميركية، التي قامت بالاعتراض على القرار بدعاوى قضائية.

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