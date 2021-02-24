واشنطن: حل الدولتين السبيل المثلى لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن بأن مبدأ حل الدولتين هو السبيل المثلى، لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن بلينكن ناقش مع أشكنازي التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، فضلاً عن أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لمعالجة هذه التحديات.

وبحسب البيان، فقد أشار بلينكن إلى استمرار التزام الولايات المتحدة بمعارضة الإجراءات غير العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل، في الساحة المتعددة الأطراف.

وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن البلدين سيعملان بشكل وثيق معاً، لمواجهة التحديات المقبلة.

يأتي تأكيد بلينكن على حل الدولتين، في تحول عن «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي.

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