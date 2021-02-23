وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت

المصدر: الكويت - وام

التقى وفدان رسميان يمثلان كلاً من دولة الإمارات ودولة قطر في دولة الكويت الشقيقة أمس، في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا.

وناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمّن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العُلا.

وفي الختام تقدّم الجانبان بالشكر والتقدير إلى أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها الاجتماع الأول بين الدولتين.

وفي يناير الماضي، وقّع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.

وكان «بيان العُلا» أكّد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

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