الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

المصدر: الكويت - وام

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، باستثناء الأطقم الطبية (القطاعان العام والخاص)، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم، وذلك ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت «الطيران المدني» - في بيان أول من أمس، بثته وكالة الأنباء الكويتية - إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى البلاد، مع استمرار السماح بدخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المعتمدة لمدة سبعة أيام، واستكمال مدة الحجر سبعة أيام أخرى في المنزل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news