نتنياهو يكشف عن ثاني دولة إفريقية تنقل سفارتها إلى القدس

المصدر: تل أبيب - رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، لتكون ثاني دولة إفريقية تعلن عن مثل هذه الخطوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو مباسوغو، أعلن عن الخطوة خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الجمعة.

ولم يوضح مكتب نتنياهو متى سيحدث ذلك.

وقال في بيان «رحب نتنياهو بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها إلى القدس... إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الإفريقية».

ولم تعلق سفارة غينيا الاستوائية، الموجودة حاليا في مدينة هرتزليا الساحلية شمالي تل أبيب، على الأمر حتى الآن.

وأعلنت ملاوي في نوفمبر الماضي نيتها فتح سفارة في القدس العام 2021 لتصبح بذلك أول دولة إفريقية تعمد إلى هذه الخطوة في غضون أربعين عاما.

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