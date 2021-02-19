الاتحاد الأوروبي يتجه إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب نافالني

المصدر: بروكسل - رويترز

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، على حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين، أقر اتخاذ إجراءات عقابية.

وقال دبلوماسي رفيع بالاتحاد الأوروبي: «أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد في مارس»، في إشارة إلى القمة التي تعقد في بروكسل، يومي 25 و26 مارس، وتضم قادة 27 دولة بالاتحاد، وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس.

وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوربي، أول من أمس، تأييداً واسعاً للعقوبات، حيث طالبت الدول المشاركة، التي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.

ولم يتطرق الاجتماع لمناقشة وقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا، على الرغم من دعوات من بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى استهدافه بالعقوبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news