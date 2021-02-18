البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء للتواصل والتنسيق بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015.

وقالت ساكي خلال إفادة عبر الإنترنت «إيران بعيدة كل البعد عن الامتثال» مضيفة أن الحكومة الأميركية تركز على منع إيران من اكتساب قدرات نووية.

وفي لندن قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأميركي «عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي» بالنسبة لإيران عندما اجتمعوا اليوم الخميس.

وقالت الخارجية البريطانية «فيما يتعلق بإيران، عبر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق».

كما عبر الوزراء عن «قلقهم المشترك بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 20 % ومعدن اليورانيوم».

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