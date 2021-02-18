كلاب بألوان وردية وزرقاء تتجول في مدينة روسية!!

المصدر: موسكو - د ب أ

ترك ظهور غريب لكلاب بألوان زاهية بشكل غير طبيعي، مدينة روسية في حيرة من أمرها، لمعرفة المكان الذي جاءت منه.

وذكر موقع إخباري روسي محلي اليوم الخميس أنه تم رصد كلب بشعر لونه وردي في مدينة دزرزهينسك، الواقعة على بعد حوالي 360 كيلومترا شرق موسكو.

كما انتشرت صور لكلاب باللون الأزرق على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بأن ألوانها ربما تكون ناتجة عن تلوث كيماوي.

ووفقا للسلطات المحلية، تم إحضار سبعة من الكلاب ذات الشعر الأزرق إلى عيادات بيطرية لفحصها، مضيفة أن الكلاب حالتها جيدة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء نقلا عن إدارة تفليسة أن من المحتمل أن تكون الكلاب قد تجولت بموقع لمصنع مهجور لصناعة الزجاج، حيث يمكن أن تكون قد سقطت في كبريتات النحاس.

وقالت السلطات إنها تواصلت مع الشركة بشأن الأمر.

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