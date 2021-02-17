وكالة: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية في منشأة نطنز للتخصيب

المصدر: فيينا - رويترز

قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن إيران أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز 2إم-آي.آر في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء حصلت عليه "رويترز": "لمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-2m في محطة تخصيب الوقود لتخصيب يورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة. وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل بالفعل في المنشأة إلى ستة".

وقال تقرير للوكالة في الأول من فبراير شباط إن إيران قامت بتشغيل سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2m في محطة نطنز لتخصيب الوقود وكانت تقوم بتركيب اثنتين أخريين.

وينص اتفاق إيران مع القوى الكبرى على أنه لا يمكنها التخصيب إلا في محطة تخصيب الوقود باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول الأقل كفاءة بكثير آي. آر-1.

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