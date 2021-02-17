الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة من لقاح موديرنا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقا لشراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بهدف تسريع حملات التحصين، وذلك بعد إبرام اتفاق سابق يشمل 160 مليون جرعة، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأوضحت شركة موديرنا في بيان أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلّم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.

وفي اليوم نفسه، كشفت المفوضية التي تعرضت لانتقادات بسبب الإخفاقات المرتبطة بمسألة اللقاحات، خطة لمراقبة النسخ المتحورة من فيروس كورونا بشكل أفضل. وسيكلف هذا المشروع الذي أطلق عليه "هيرا إنكيوبيتر" 75 مليون يورو. كذلك، ستخصص حوالى 150 مليون يورو إضافية لتعزيز البحوث.

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