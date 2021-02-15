الصين توزع لقاح سينوفارم على 58 دولة

المصدر: عواصم - وكالات

تعمل الصين مع 58 دولة نامية بشأن توزيع مساعدات من جرعات لقاح كورونا، حسبما صرح سفير الصين لدى زيمبابوي، جيو شاوشون، للصحافيين في العاصمة الزيمبابوية هراري.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن جيو تحدث في حفل بمناسبة وصول 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم إلى زيمبابوي.

وصرح وزير المالية مثولي نكوبي للصحافيين بأن زيمبابوي تخطط للحصول على 1.8 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، بما في ذلك 600 ألف جرعة الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news