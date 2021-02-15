إصابات كورونا حول العالم تبلغ 108.7 مليون حالة

المصدر: نيويورك - د ب أ

أشارت بيانات أصدرتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم بلغ 108 ملايين و 705 آلاف و 208 حالة حتى الساعة 1902 بحسب التوقيت العالمى الموحد ( يو تى سى ) اليوم الأحد.

وأوضحت البيانات أن مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد تسبب فى وفاة ما إجماليه مليونين و396 ألفا و 885 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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