استقالة مساعد بـ «البيت الأبيض»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن مساعدها تي جيه داكلو قدم استقالته، بعد مزاعم بأنه هدد وأرهب صحافية.

وقالت بساكي في بيان: «نحن ملتزمون بالسعي كل يوم للوفاء بالمعايير التي حددها الرئيس في معاملة الآخرين بكرامة واحترام ولطف وقيمة للآخرين من خلال أقوالنا وأفعالنا».

وذكرت أن استقالة داكلو جاءت بعد التشاور مع رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين.

وقال داكلو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن أسفي، وإحراجي واشمئزازي من سلوكي. لقد استخدمت لغة لا ينبغي أن تسمعها أي امرأة من أي شخص، خصوصاً في موقف كانت تحاول فيه فقط القيام بعملها. لقد كانت اللغة المستخدمة بغيضة، وغير محترمة، وغير مقبولة».

وقبل الاستقالة، أوقف البيت الأبيض داكلو عن العمل لمدة أسبوع دون أجر.

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