بوتين يتهم الدول الغربية باستخدام نافالني لـ«احتواء» روسيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت الأحد الدول الغربية باستخدام المعارض أليكسي نافالني المسجون، في إطار «حملة لاحتواء» روسيا.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية اجريت الأربعاء وبثتها صباح الأحد محطة «روسيا 24» العامة، «معارضونا أو خصومنا المحتملون (..) لطالما اعتمدوا على أشخاص طموحين متعطشين للسلطة واستغلوهم».

وقال «يستخدمون هذا الشخص (نافالني) الآن بالتحديد في وقت تعرف فيه كل دول العالم بما في ذلك بلدنا الانهاك والاستياء وعدم الرضا بسبب الظروف التي نعيش فيها وتدني العائدات».

ورأى فلاديمير بوتين أن «النجاحات الكثيرة التي سجلتها روسيا» على الصعيد العسكري وفي إدارة جائحة كوفيد-19 وتطوير لقاح سبوتنيك-في «بدأت تغيظ» خصوم موسكو.

وأكد «كلما زادت قوتنا، تشددت سياسة الاحتواء».

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