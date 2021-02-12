بالفيديو.. مُختص: السلالة الجديدة من كورونا ستُهيمن على العالم

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أوضح الطبيب بالمستشفى الملكي في لندن، الدكتور أحمد المشتت، أن المؤشرات الحالية تؤكد بأن السلالة الجديدة من فيروس “كورونا” المُستجد ستصبح السلالة المُهيمنة في العالم.

وقال المشتت في مداخلة مع برنامج "هنا الرياض" على قناة "الإخبارية"، إنه خلال بضعة أشهر فقط ستصبح تلك السلالة هي المهيمنة على مستوى العالم، مبيناً أنها سريعة الانتشار، وبالتالي تزيد معها حالات الإصابة والوفاة..

واستبعد ما تردد حول إمكانية استمرار الفيروس 10 أعوام، مشيراً إلى أن البعض كان يظن بأن الفيروس خفت لكن سرعان ما زاد من معدلات انتشاره.

فيديو | د.أحمد المشتت: السلالة الجديدة من #كورونا ستصبح السلالة المهيمنة في العالم وهي سريعة الانتشار#هنا_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/wLGHnIptXj — هنا الرياض (@herealriyadh) February 11, 2021

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