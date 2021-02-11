بسبب "العال".. أول أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإدارة بايدن الجديدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت قناة إسرائيلية النقاب عن أول أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وأكدت القناة الإسرائيلية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، أنه وقعت أول أزمة دبلوماسية بين الإدارة الأميركية الجديدة وبلادها، وتتعلق بانتهاك إسرائيل لاتفاقية الطيران، وذلك في الأيام الأخيرة.

وذكرت القناة أن إسرائيل سمحت لشركة "العال" دون غيرها من شركات الطيران بإعادة الإسرائيليين العالقين من الولايات المتحدة، ما يعني انتهاك إسرائيل لاتفاقية الطيران بين البلدين، ما دفع بالإدارة الأميركية إلى التوجه لوزارتي الخارجية والنقل في إسرائيل للشكوى، وطلب توفير فرص متساوية لشركات الطيران الأميركية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن اتفاقية الطيران بين الطرفين تعني تشغيل طائرات "العال" الإسرائيلية فحسب في حالة الطوارئ، ولكن الجانب الأميركي يرى أن تلك الحالة ليست حالة طوارئ مثل الحرب.

ولفتت القناة إلى أن البريطانيين يمكن أن يثيروا المشكلة نفسها، حيث تسود حالة من الغضب داخلهم من أن إسرائيل تغلق السماء أمام شركاتهم للطيران، وتمنح الأولوية لشركة "العال" فحسب.

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