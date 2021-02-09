مصر.. هزة أرضية قرب مدينة الإسكندرية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية في البحر المتوسط قرب مدينة الإسكندرية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا للمحطة لم يرد للمعهد أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها.

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