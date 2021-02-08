انخفاض أعداد الإصابات بـ «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

سجلت روسيا، أمس، أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 22 أكتوبر الماضي بتسجيلها 16048 إصابة، مقارنة بأول من أمس الذي سجلت فيه 16627 إصابة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا ثلاثة ملايين و967 ألفاً و281 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضاً بـ432 حالة خلال 24 ساعة، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ 30 نوفمبر الماضي، مقابل 497 وفاة في اليوم السابق، ليصل مجموعها إلى 76661 حالة وفاة، وارتفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و456 ألفاً و210 أشخاص، فيما تجري السلطات عمليات التطعيم باستخدام لقاح «سبوتنيك في».

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