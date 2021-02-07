الجامعة العربية ومجلس التعاون يرحبان باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

المصدر: القاهرة، الرياض - وام

أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وأفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

ورحّبت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها بنجاح الملتقى في تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابي، وعبرت عن تطلعها لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد ادبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري.

من جهته، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بالاتفاق في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

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