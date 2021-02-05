إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 104,69 مليون والوفيات 2,276 مليون

المصدر: لندن - وام

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم 104.69 مليون شخص في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و276 ألفا و 158 بحسب إحصاء لرويترز .

ووفقا للإحصاء - الذي اعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش - فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس تلتها كل من الهند و البرازيل و روسيا و المملكة المتحدة و فرنسا.

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