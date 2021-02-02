الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مقديشو

المصدر: عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق علي، إن تسعة أشخاص قتلوا في الهجوم الذي شنته عناصر من حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وانفجرت سيارة ملغومة، مساء أول من أمس، تبعها إطلاق نار بين مسلحي الحركة وقوات الأمن، وقال المتحدث إن أربعة من بين القتلى من المهاجمين، فيما أصيب أكثر من 10 مدنيين.

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