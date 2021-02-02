شركات أدوية تعد بتسريع إنتاج اللقاحات

المصدر: برلين - أ.ف.ب

وعدت شركات أدوية عدة، أمس، بتسريع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبيل انعقاد قمة حول هذا الموضوع في برلين، في ظل الانتقادات القاسية الموجهة للاتحاد الأوروبي بسبب إدارته للأزمة.

وأعلن المختبر الألماني بايونتك، أنه سيسلم الاتحاد الأوروبي 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه المطور مع شركة فايزر الأميركية، في الربع الثاني من العام الجاري

في غضون ذلك تعهدت شركة باير الألمانية العملاقة بإنتاج اللقاح الذي طورته شركة كيورفاك الألمانية أيضاً، والذي قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن العمل جارٍ على إصدار ترخيص باستخدامه.

وأوضح رئيس شركة كيورفاك، فرانتس فيرنر هاس، أن الهدف هو إنتاج 160 مليون جرعة في عام 2022. وهذه القدرات ستضاف إلى قدرات الإنتاج لدى شبكة كيورفاك الحالية والتي تبلغ 300 مليون جرعة هذا العام ومليار جرعة في عام 2022.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن المجموعة الأنغلو-سويدية أسترا زينيكا التي أثارت غضب القادة الأوروبيين بسبب التأخير في الإنتاج، ستوفر تسعة ملايين جرعة إضافية، أو 40 مليون جرعة في الإجمال.

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