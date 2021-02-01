إسرائيل: يناير الماضي "الأسوأ" منذ رصد كورونا

المصدر: رام الله - وام

قالت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية إن شهر يناير الماضي يعد الشهر الأسوأ على إسرائيل منذ انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن 1430 شخصا توفوا الشهر الماضي وهو الرقم الأعلى من حيث عدد الوفيات.

وأرجع مراقبون حسب الصحيفة سبب ارتفاع عدد الإصابات في الشهر نفسه رغم حالة الإغلاق إلى دخول طفرات جديدة من الفيروس خاصة الجنوب إفريقية التي أصابت العشرات في حين شكل المصابون بالطفرة البريطانية نحو 60 إلى 70% من عدد المصابين المسجل يوميا في الأسبوعين الماضيين.

وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن العدد التراكمي للمصابين وصل حتى صباح اليوم إلى 646277 والوفيات إلى 4796.

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