وفاة النائب اللبناني ميشال المر بعد إصابته بـ«كورونا»

المصدر: بيروت - د ب أ

توفي النائب اللبناني ميشال المر عن عمر يناهز الـ 89 عاما بعد معاناة مع المرض ونتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم الأحد أن المر​ أصيب بكورونا منذ شهر ونصف تقريباً، حيث دخل المستشفى منذ أسابيع.

وكان المر رئيس السنّ في المجلس النيابي الحالي، وشغل لسنواتٍ طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، وانتخب نائباً عن دائرة المتن في دورات عدّة، آخرها في عام 2018.

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