منظمة الصحة: «كوفاكس» يورد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات «كوفيد-19» يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.

وقال المسؤول بالمنظمة إيفان هوتين للصحافيين، إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس للمنطقة ستصل في فبراير.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

ويشارك في قيادة كوفاكس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى.

والبرنامج مصمم لضمان توزيع عادل للقاحات «كوفيد-19» عالمياً.

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