إصابات «كورونا» في العالم 98.8 مليون..والوفيات 2.12 مليون شخص

المصدر: نيويورك - د. ب. أ

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم 98 مليونا و834 ألفا و970 حالة، وذلك حتى اليوم، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا مليونى و 122 ألفا و534 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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