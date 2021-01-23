البرتغال تحطم رقمها القياسي اليومي لإصابات ووفيات «كوفيد-19»

المصدر: لشبونة‭ ‬ - رويترز

سجلت البرتغال رقما قياسيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا أمس بلغ 15333 حالة عدوى و274 وفاة وذلك في وقت تسعى فيه البرتغال جاهدة للسيطرة على الوباء بعد عطلة عيد الميلاد.

وأظهرت بيانات موقع «أور وورلد إن داتا دوت أورغ» أن البرتغال، التي يقطنها عشرة ملايين نسمة، والتي كانت أفضل حالا من العديد من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، أصبحت تشهد أعلى متوسط إصابات ووفيات في سبعة أيام لكل مليون فرد بين دول العالم.

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