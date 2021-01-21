مصر وقطر تعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهما

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر وقطر وقعتا، أمس، مذكرتين رسميتين تتفقان بموجبهما على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2017.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: «اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا (في السعودية)، تبادلت جمهورية مصر العربية، (أمس) 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما».

واستؤنفت في 18 يناير الجاري الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذاً لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في العلا.

وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر في 12 من الشهر الجاري.

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