الأطراف الليبية المجتمعة في مصر تتفق على استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر، أمس، على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان: «تُرحب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه (أمس)، بين الأطراف الليبية بمدينة الغردقة، في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021».

وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إنّ «أمام الليبيين، الآن، فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

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