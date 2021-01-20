ترامب يترك رسالة لبايدن في البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - متابعات

قال متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ترك رسالة لخلفه الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء قبل مغادرته مقر الرئاسة الأميركية.

وقال المتحدث إن ترامب ترك الرسالة الموجهة لبايدن في المكتب البيضاوي الشهير.

من جهتها نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر أن رسالة ترامب إلى بايدن تركت في المكتب البيضاوي من قبل أحد مساعدي ترامب.

وقالت أنه من غير الواضح ما كتبه ترامب لبايدن.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news