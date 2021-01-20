«مكافحة الفساد» السعودية: تورط 69 موظفاً بعدد من المصالح

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد، مشيراً إلى صدور عدد من الأحكام القضائية.

وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عدد من الأحكام القضائية بشأن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أول من أمس.

وطالت الأحكام عدداً من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية، الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

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