زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: ترامب «حرض» الحشود على اقتحام الكابيتول

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الثلاثاء إن دونالد ترامب «حرض» الحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من يناير و«شحنها بالأكاذيب».

وقال السناتور النافذ عن ولاية كنتاكي «الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون. حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف» مصادقة الكونغرس على فوز الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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