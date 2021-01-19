بالفيديو.. مسلح أميركي متهم بحرق كاتدرائية يقتل شرطياً

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

حاصرت الشرطة الأميركية في ولاية أوهايو مسلحاً لمدة 3 ساعات حاولت الشرطة خلالها التفاوض مع المسلح، إلا أن العملية انتهت بمقتل ضابط شرطة عشريني (24 عاماً) والمسلح.

وقع الحادث المأساوي بعد ظهر أمس الاثنين في مدينة توليدو.

ففي حوالي الساعة 15:30 في شارع فولتون، توجه ضباط إنفاذ القانون لمنزل كريستوفر هاريس البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان يُشتبه في قيامه بإشعال النار في الكاتدرائية الكاثوليكية في المدينة، لكنه، عندما رأى ضباط إنفاذ القانون، اختبأ داخل المبنى ورفض الخروج تمامًا، بينما هدد باستخدام الأسلحة.

تم تطويق المنزل، ووصلت مجموعة من القوات الخاصة وطبيب نفسي إلى مكان الحادث، الذي حاول الاتصال بالرجل.

بعد ثلاث ساعات، في تمام الساعة 18:20، تطايرت قنابل دخان على نوافذ المبنى، وبعد ذلك ظهر هاريس على أمام المنزل ومعه مسدسان وبدأ في إطلاق النار على سيارات الشرطة.

أصابت إحدى الرصاصات رأس الضابط براندون ستوكر: نُقل على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

تم إطلاق النار على هاريس في مكان الحادث، فيما تم إعطاء ضباط إنفاذ القانون المشاركين في العملية إجازة مدفوعة الأجر.

وقال رئيس البلدية واد كابشوكيفيتش: "هذا يوم مظلم ومؤلم لمدينة توليدو".

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