فرض العزل على قاعدتين أميركيتين في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، أمس إنها فرضت عزلاً عاماً على اثنتين من أكبر قواعدها، هما حامية يونغسان ومعسكر همفريز، حتى الغد، بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس «كورونا». ويقع معسكر همفريز في بيونغتايك جنوبي العاصمة الكورية سيؤول، وهو أكبر قاعدة أميركية في الخارج، ويضم قيادة القوات الأميركية في كوريا، وآلاف الجنود والعمال المدنيين وأفراد أسرهم. ولم يتضح على الفور عدد الحالات التي تم الإعلان عن ظهورها في القاعدتين.

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