«البنتاغون» تعلن خفض القوات الأميركية في أفغانستان والعراق

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أمس، أن عدد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي، بناءً على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يريد وقف «الحروب التي لا تنتهي».

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إن «الولايات المتحدة اقتربت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من إنهاء نحو 20 عاماً من الحرب». وأضاف ميلر أن «خفض العدد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي».

عدد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي.

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